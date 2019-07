Vlindertelling volgt grillen van het weer

De Vlinderstichting roept eigenaren van tuinen op vanaf zaterdag drie weken lang alle vlinders op hun terrein te tellen en door te geven. De stichting heeft dit jaar een extra lange periode voor de telling ingeruimd in een poging een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de vlinderstand in ons land te krijgen. Door de grilligheid van het weer is dat steeds moeilijker geworden.

De elfde editie van de landelijke tuinvlindertelling duurt aanzienlijk langer dan de voorgaande jaren. De eerste negen keer konden tuineigenaren slechts een weekeinde tellen. Vorig jaar werd deze periode, in verband met het tienjarig bestaan van de stichting, symbolisch opgerekt tot tien dagen.

Maar door de verandering van het weer blijkt het volgens de Vlinderstichting, ook in zo’n langere periode, steeds moeilijker om een goed beeld van de insecten te krijgen. „In de tien dagen die we vorig jaar inruimden, was het geen dag onder de 35 graden”, aldus woordvoerster Ineke Radstaat. „Dat heeft invloed op bepaalde soorten vlinders.”

Ook de periode waarin de tellingen plaatsvinden, zijn onderhevig aan de temperaturen. Voorheen werden deze begin augustus gehouden. Maar omdat het in de loop der jaren, ook vroeger in het jaar, warmer is geworden is de telling nu naar juli verschoven. Radstaat: „Tien jaar geleden viel de piek van de vlinders doorgaans in de eerste week van augustus. Maar door de verschuiving in temperatuur ligt deze nu in juli. Als ik kijk naar het weer, hoort het nu op zijn piek te zijn. Maar het blijft nog een beetje experimenteren of we de beste periode hebben.”

Aan de telling, die tot en met zondag 28 juli duurt, kan iedereen meedoen. Tellers kunnen hun waarnemingen in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of op de website www.vlindermee.nl. De app helpt ook bij het herkennen van de verschillende soorten.

De Vlinderstichting verzamelt al jaren gegevens over vlinders, zodat ze beter beschermd kunnen worden. Die gegevens zijn mede gebaseerd op de resultaten van de telling.