Vlinders wakker door zonnig weer

Nu de temperaturen lenteachtige waarden aannemen, worden de eerste vlinders wakker uit hun winterslaap. Volgens de Vlinderstichting zijn vooral de citroenvlinder, dagpauwoog en kleine vos al actief. Ze halen nectar uit winterbloeiers als viburnum (‘sneeuwbal’), krokussen en sneeuwklokjes.

Door een soort ‘antivries’ in hun lijf kunnen de meeste vlinders goed tegen vrieskou. Mocht het na deze relatief warme periode toch weer kouder worden, dan gaan de vlinders terug in de winter-ruststand en wachten ze tot de kou voorbij is.