Vlinders blijven kwakkelen in Nederland

Het gaat nog altijd „niet best” met de vlinders in Nederland. Dat constateert de Vlinderstichting in haar jaarverslag. De helft van de 47 soorten waarvan de stichting trends in kaart heeft gebracht, gaat achteruit. Sinds 1992 is het totale aantal vlinders met zo’n 40 procent gedaald, blijkt uit tellingen van de Vlinderstichting.

Vrijwilligers houden op honderden vaste routes in het land wekelijks de vlinderstand bij. Uit hun waarnemingen blijkt dat 2017 een jaar van extremen was: goed voor sommige soorten, dramatisch voor andere. Een van de probleemgevallen is de heivlinder, die volgens de onderzoekers minder voorkomt doordat heidegebieden dichtgroeien als gevolg van te hoge concentraties stikstof. Ook zijn leefgebied is versnipperd.

Met elf soorten gaat het juist goed. En de meest geziene soort, het bruin zandoogje, is „uiterst stabiel”. Het heideblauwtje staat op de tweede plaats. Witjes waren er juist opvallend weinig.

De onderzoekers hebben hun gegevens gepubliceerd op de website Nature Today.