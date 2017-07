Vlieland krijgt weer een vaste burgemeester

Vlieland krijgt voor het eerst in vier jaar weer een ‘echte’ burgemeester. Het Waddeneiland heeft sinds het gedwongen vertrek van Yorick Haan in 2013 twee waarnemers aan het roer gehad. De gemeenteraad beslist maandagavond wie wordt voorgedragen om het ambt de komende zes jaar te vervullen.

Een eerdere procedure in 2015 draaide op niets uit; de vertrouwenscommissie vond geen van de kandidaten die door de Friese commissaris van de Koning waren geselecteerd goed genoeg.

Met zo’n 1100 inwoners is Vlieland een van de kleinste gemeenten van Nederland. Alleen Schiermonnikoog telt nog iets minder zielen. Op de functie hebben elf mannen en één vrouw gesolliciteerd. De vrouwelijke sollicitant is Tineke Schokker (CDA), die twee jaar geleden aantrad als waarnemend burgemeester. Ze heeft goede kansen, want de raad heeft haar „nadrukkelijk verzocht” te reageren op de vacature.

De vorige vaste burgemeester Haan was bij zijn aantreden in 2010 de jongste burgemeester van het land: 35 jaar was hij toen. In 2013 kwam hij in conflict met een andere eilandbewoner. Toen de ruzie escaleerde zegde de raad het vertrouwen in Haan op.