Vliegverkeer Schiphol verloopt weer normaal

Het vliegverkeer op Schiphol loopt weer helemaal zoals het moet. Na de storing in het communicatiesysteem van Luchtverkeersleiding Nederland konden ongeveer een uur geen vliegtuigen opstijgen en landen op de luchthaven. Toen het systeem weer stabiel werkte, moest het vliegverkeer weer worden opgebouwd.

Tegen 16.30 meldde de luchtverkeersleiding dat het vliegverkeer volledig was hervat. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Volgens de luchtverkeersleiding is de veiligheid nooit in het geding geweest. Vliegtuigen die op het moment van de storing in het Nederlandse luchtruim vlogen, konden gewoon landen door gebruik van een back-upsysteem.