Vliegverkeer Eindhoven opnieuw plat door mist

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt dinsdagavond stil door dichte mist. Een woordvoerster van het vliegveld meldde dat er vijf toestellen in de avond zouden vertrekken, maar dat die vliegtuigen nog aan de grond staan. Ook zouden er twee toestellen binnenkomen. Of die moeten worden omgeleid is nog onduidelijk.

Dinsdagochtend lag het vliegverkeer op Eindhoven ook al stil vanwege dichte mist. Vluchten naar onder meer Londen, Vilnius, Boedapest en Skopje werden geschrapt of liepen vertraging op.

Het KNMI heeft voor Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland code geel afgekondigd met lokaal dichte mist en zicht minder dan 200 meter.