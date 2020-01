Vliegverkeer Eindhoven komt weer op gang

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is woensdag rond half 6 weer hervat. De eerste vlucht is toen weer vertrokken. Volgens de luchthaven staat nog een aantal toestellen klaar voor vertrek. De problemen lijken echter nog niet helemaal achter de rug, want het hangt van de weersomstandigheden af of deze vluchten ook echt gaan vertrekken. Eindhoven Airport raadt reizigers aan de website met vluchtinformatie in de gaten te houden.

Door de mist konden er urenlang geen vluchten vertrekken of landen.

De afgelopen tijd kampte het vliegveld vaker met problemen door mist. Dinsdagochtend lag het vliegverkeer erdoor plat en begin december was dat ook al meerdere keren het geval.