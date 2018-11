Vliegveld taboe voor Antonov-vliegtuigen

Antonov-vliegtuigen zijn per direct niet meer welkom op Maastricht Aachen Airport (MAA). Het vliegveld nam dit besluit na vele klachten van omwonenden na een serie vluchten van dit viermotorige propellervliegtuig afgelopen zomer.

De zware vrachtvliegtuigen mogen alleen in uitzonderlijke situaties nog landen op MAA, zoals bij humanitaire vluchten in noodsituaties.

Het weren van Antonovs was niet makkelijk. „Want je kunt niet zomaar zeggen: jij mag wel komen en jij niet”, stelt directeur Jos Roeven van MAA. „Daarom hebben we de landingsgelden van deze toestellen met incidentele vrachtvluchten dusdanig verhoogd dat het niet meer aantrekkelijk is hier te vliegen. Dus vanaf nu geen Antonovs meer.”

„De misgelopen inkomsten van deze vluchten is geen nieuws dat ik graag deel met mijn aandeelhouders”, aldus Roeven. „Maar we hopen hiermee aan de omwonenden te laten zien, dat we zeker bereid zijn maatregelen te nemen om de overlast te beperken.”