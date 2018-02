Vliegveld Rotterdam weer open na rookincident

Rotterdam-The Hague Airport is maandag aan het begin van de avond een uur gesloten geweest nadat rook was ontdekt in een kelder bij de verkeerstoren.

Uit voorzorg werd het vliegverkeer stilgelegd. De luchthavenbrandweer onderzoekt nog wat precies de oorzaak was van de rookontwikkeling.

Een aantal medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), werkte door vanuit een andere toren, die in noodgevallen wordt gebruikt.

De overlast voor reizigers lijkt mee te vallen. „Een aantal vluchten liep vertraging op”, zei een woordvoerster van de luchthaven. „Uiteindelijk is maar een vlucht, van British Airways naar Londen, geannuleerd. Die passagiers gaan nu mee met de eerstvolgende vlucht.”