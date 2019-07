Vliegveld Maastricht: minder geluidsoverlast

Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft de geluidsoverlast dit jaar naar eigen zeggen fors teruggedrongen. Volgens het vliegveld is met name het aantal vliegbewegingen tussen 23.00 uur en middernacht flink verminderd. Van januari tot juli dit jaar waren dat er 15, in dezelfde periode vorig jaar 38. En dat terwijl het aantal passagiersvluchten bijna verdubbeld is.

Ook een verhoging van de landingsgelden voor de meest lawaaiige vliegtuigen wierp vruchten af. Daardoor nam het aantal vluchten van de Boeiing 747-400 sinds april duidelijk af. Ook speelt mee dat de landingsbaan sinds april nier meer over de volle lengte van 2750 mag worden gebruikt, maar is teruggebracht naar 2500 meter.

Een maand geleden nog legde de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT een voorwaardelijke boete op aan MAA vanwege het ten onrechte toestaan van een start na 23.00 uur. De luchthaven kreeg in 2017 al een waarschuwing voor eenzelfde overtreding.

Op Maastricht Aachen Airport mogen geen starts en landingen plaatsvinden tussen 23.00 uur en 6.00 uur, om de geluidshinder voor omwonenden te beperken. In 2018 vonden toch 41 landingen en 16 starts plaats tijdens deze uren. In één geval bleek daarvoor geen geldige reden te zijn.