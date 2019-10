Vliegtuigspotters kijken uit naar komst JSF

„Het is een soort van spanning. Waar is ie? Wanneer komt ie? Is ie al te zien? En als er een stipje aan de horizon te zien is, wordt het stil en ziet iedereen op het veld bij de Vliegbasis Leeuwarden in spanning het stipje groter worden.” Joop de Groot, voorzitter van de Aviation Group Leeuwarden, kan niet wachten tot donderdag, de dag dat de eerste Joint Strike Fighter (JSF) ofwel F-35 op Nederlandse bodem wordt gestationeerd.

Twee jaar geleden was vliegtuigspotter De Groot er ook bij. Toen vlogen er twee F-35-toestellen voor een testvlucht boven Nederland. „Het was een hele belevenis. Toen waren er zeker 4000 spotters, Hoeveel belangstellenden er nu op afkomen is moeilijk in te schatten. Er is veel ruchtbaarheid aan gegeven. dus de opkomst zal wel weer in de duizenden lopen”, verwacht De Groot. „We zijn met de vereniging en de luchtmacht bezig om weilanden vrij te maken waar spotters hun auto’s kunnen parkeren en we hebben speciale spottersplekken ingericht. Ook is de provinciale weg bij de basis afgezet.”

Wat De Groot het meest fascineert om donderdag naar de komst van de F-35 te gaan is dat het een nieuw model is, een nieuw toestel. „Het is een mijlpaal. Daar kijk ik als hobbyist naar uit. Veertig jaar geleden, toen ik met spotten begon, kwam de F-16. Dat was heel speciaal. Maar nu heb ik er zo veel gezien, dat het wel genoeg is.”

De komst van de JSF wordt gevierd met een fly-by, een ererondje van diverse gevechtsvliegtuigen, waarna de F-35 ook nog een solorondje zal vliegen voorafgaand aan de landing. „Aan de fly-by zullen zeker nog F-16’s aan meedoen. en misschien nog oudere modellen, zoal de Spitfire.”

Nederland heeft 46 F-35’s besteld bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Ze vervangen op termijn alle verouderde F-16’s op zowel de Friese basis als op de Vliegbasis Volkel. Een deel van de F-35’s wordt gebouwd in Italië, een ander deel in de Verenigde Staten. Het toestel dat donderdag in Leeuwarden landt, is op 12 september in Italië van de band gerold.