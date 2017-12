Vliegtuigpassagiers vast in Innsbruck

Ongeveer 750 passagiers van Transavia zijn vast komen te zitten door hardnekkige mist op de luchthaven van Innsbruck. De luchtvaartmaatschappij moest zondag vijf vluchten annuleren. Passagiers konden daardoor niet naar de Oostenrijkse stad vliegen en reizigers die met de toestellen zouden terugkeren, zagen hun vlucht ook geschrapt.

Volgens een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij wordt op het vliegveld van de populaire wintersportbestemming gezocht naar oplossingen voor de gestrande reizigers om de nacht van oud op nieuw door te brengen. Transavia had eerst nog geprobeerd busvervoer voor de passagiers te regelen, maar dat bleek op oudjaarsdag niet haalbaar. Passagiers kunnen hun vlucht gratis omboeken naar de volgende vlucht of gratis annuleren. Om hoeveel Nederlanders het precies gaat, kon de woordvoerster niet zeggen.

Niet alleen Transavia, maar ook andere luchtvaartmaatschappijen zijn door het weer in Innsbruck getroffen. Volgens de Oostenrijkse publieke omroep ORF gaat het in totaal om 24 binnenkomende en hetzelfde aantal uitgaande vluchten. Daardoor konden bij elkaar ongeveer 2500 passagiers niet vertrekken en kon een even groot aantal niet landen.