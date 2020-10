Vliegtuigpassagiers hebben lak aan Surinaamse quarantaine

Rond de 35 procent van de reizigers die de afgelopen weken vanuit Nederland naar Suriname zijn gereisd is niet in quarantaine gegaan. Zij hebben het dwingende advies van de Surinaamse regering om zich tien dagen af te zonderen naast zich neergelegd. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt tegen het ANP hier zeer teleurgesteld over te zijn.

Passagiers zijn verplicht een negatief coronatestresultaat en een reservering voor een quarantaineplek in een hotel of huis te overhandigen. Niet alleen zijn die regels door velen aan hun laars gelapt, ook is duidelijk geworden dat de controle vanuit de overheid op de naleving tekort is geschoten, stelt Ramadhin vast.

Mensen verzonnen „allerlei foefjes” om onder de quarantaine uit te komen. Zo waren er passagiers die netjes een boeking bij een hotel deden om daar in quarantaine te gaan, maar die na controle gewoon cancelden. Vervolgens vertrokken ze naar hun verblijfplaats, vaak zonder een telefoonnummer achter te laten.

De bewindsman vindt het jammer dat het zo is gelopen, juist nu het aantal coronagevallen in Suriname is gedaald naar rond de zestig actieve gevallen. „Helaas hebben we met lede ogen moeten toezien dat mensen de quarantaineregels gewoon hebben overtreden. En dat terwijl we hard hebben gewerkt om de Covid-19-situatie in Suriname zo te krijgen zoals die nu is. We wilden voorkomen dat mensen vanuit een hoog risicogebied zoals Nederland zich vrij binnen de gemeenschap zouden kunnen bewegen.”

Ramadhin heeft eerder duidelijk gemaakt dat hij het aantal vluchten met passagiers vanuit Nederland verder wil beperken. De afgelopen weken arriveerden er twee passagiersvluchten per week. Een alternatieve maatregel is om alle binnenkomende reizigers een elektronisch polsbandje te geven zodat ze altijd makkelijk te volgen zijn voor de gezondheidsautoriteiten. De regering neemt hier binnenkort een besluit over.