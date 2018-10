In het Groningse Onstwedde, in de buurt van Stadskanaal, is een vliegtuigje neergestort. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn massaal uitgerukt.

Hoe het kon gebeuren en hoeveel mensen er aan boord zijn, kan de politie nog niet zeggen. Meerdere hulpverleningsdiensten zijn ter plaatse. Volgens lokale media is het toestel na de crash in brand gevlogen.