Op een defensieterrein in Hilversum, bij de Korporaal Van Oudheusdenkazerne, is een eenmotorig vliegtuig in een boom gevlogen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. De twee inzittenden zijn aanspreekbaar. Het vliegtuigje zou door motorproblemen naar beneden zijn gestort.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn massaal ter plaatse.