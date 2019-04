Vliegtuigje belandt in boom in Hilversum

Een vliegtuigje met twee inzittenden is maandag in Hilversum op het terrein van de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in een boom beland. De twee mannen zijn veilig uit het toestel gehaald. Het gaat om een instructeur en een cursist, zei een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie.

Een bergingsbedrijf heeft het toestel inmiddels geborgen. Het was lastig om de inzittenden uit het toestel te halen, omdat reddingsvoertuigen en hoogwerkers moeilijk konden manoeuvreren tussen de bomen. Daarnaast zaten de twee mannen onder de kerosine wat gold als een „complicerende factor” wegens brandgevaar, zei een woordvoerder van de brandweer.

Naar de oorzaak van het ongeluk doet de luchtvaartpolitie nog onderzoek.