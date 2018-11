Vliegtuigbom Vlissingen onschadelijk gemaakt

Een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is in de haven van Vlissingen onschadelijk gemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de Britse duizendponder van zijn ontsteking ontdaan met een op afstand bestuurde robot. Het gebied rond de Buitenhaven dat uit voorzorg was ontruimd is vrijgegeven, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

De hulpdiensten hadden iedereen in een straal van 1300 meter gesommeerd binnen te blijven. Ook het treinverkeer lag stil en het veer voor fietsers en voetgangers naar Breskens bleef tijdelijk aan de kade. Nadat de bom was ontmanteld, mocht alles weer rijden en varen.

Omwonenden kregen vooraf een waarschuwing per NL Alert op hun telefoon. De veiligheidsregio raadde hen aan ramen en deuren te sluiten. „En ga niet voor het raam staan.”

De bom werd tijdens baggerwerkzaamheden uit de bodem gehaald en ligt nog op het baggerschip. De bom wordt pas later, op een veilige plek, tot ontploffing gebracht.