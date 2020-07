Vliegtuigbom uit WOII wordt bij Breda tot ontploffing gebracht

Een grote vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt vrijdag aan de rand van Breda tot ontploffing gebracht. De bom werd gevonden tijdens een explosievenonderzoek ter voorbereiding van een natuurproject in de stad.

Om 14.00 uur vindt de gecontroleerde explosie plaats, en die is te volgen is via een livestream op de website van de gemeente. De bom is bedekt met een berg zand van zeven meter hoog, zodat de omgeving weinig merkt van de ontploffing. Er zullen enkel wat trillingen te voelen zijn in een straal van 450 meter, maar in die straal staan geen woningen.

Ook is een gebied van 250 meter rondom de bom afgesloten voor mensen en dieren. Dieren die binnen die straal op een weiland staan, moeten binnengehaald worden.

De vliegtuigbom werd gevonden in de polder Weimeren in het dorp Prinsenbeek. Die is daar hoogstwaarschijnlijk terechtgekomen tijdens de Bredase bezetting. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft nog gekeken of de bom kon worden verplaatst, maar dit was niet het geval.