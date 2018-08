Vliegtuig veilig geland na technisch probleem

Hulpdiensten zijn woensdagochtend uit voorzorg uitgerukt naar Eindhoven Airport, omdat een passagiersvliegtuig van Wizz Air technische problemen had. Het toestel is inmiddels veilig geland, meldt de veiligheidsregio. Er werd rekening gehouden met een problematische landing, maar dat bleek mee te vallen.

„Er is geen brand en er zijn geen gewonden”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Brandweer, ambulances en politie stonden klaar om in te grijpen als dat nodig was.

Het vliegtuig was vertrokken uit Boekarest met 228 passagiers aan boord, zo meldt de luchthaven. Het euvel zat in de zogeheten flaps, beweegbare onderdelen van de vleugel die nodig zijn om af te remmen voor de landing. „Het toestel is met een hogere snelheid geland dan normaal”, zegt een woordvoerster van Eindhoven Airport.