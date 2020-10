Vliegtuig vanuit Rotterdam vertrokken om vluchtelingen te halen

Vanuit Rotterdam The Hague Airport is maandagochtend een vliegtuig vertrokken van actiegroep We gaan ze halen om een groep vluchtelingen in Griekenland op te halen. Hoewel staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) het plan vrijdag afkeurde, wil de actiegroep met de gehuurde Boeing 189 vluchtelingen uit het voormalige kamp Moria op Lesbos oppikken. Dat kamp werd verwoest door een brand, waarna de coalitie besloot vijftig alleenstaande kinderen en vijftig kwetsbare migranten op te vangen. De actiegroep vindt dat echter te weinig.

Het is de bedoeling dat het vliegtuig twee dagen op de luchthaven van Mytilini op Lesbos „blijft wachten” en hoopt dan de vluchtelingen mee te nemen naar Nederland.

„Spannend, maar alles verloopt nog volgens planning. Als het goed is wacht ons daar een ontvangstcomité van hulporganisaties en politici”, aldus Johannes van den Akker van Wij gaan ze halen. ’Als dit ons lukt is de deal doorbroken. Dan kan de luchtbrug hopelijk in gang worden gezet en gaan er meer vliegtuigen die kant op, hopelijk vanuit de overheid.”

De actiegroep zegt nog steeds te verwachten dat de staatssecretaris een andere keuze maakt dan die ze tot nu toe heeft gedaan en de actie toch zal steunen.