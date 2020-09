„Vliegtuig moet vol slaapzakken naar Lesbos”

De nood onder vluchtelingen op Lesbos brengt kerken en particulieren in beweging. Overal in het land worden hulpgoederen ingezameld voor de dakloos geraakte bewoners van kamp Moria. Zo is er een actie gestart om ruim 15.000 slaapzakken in te zamelen.

Erik Potjes, lid van de Jeruzalemkerk in Zwolle, deed in 2018 vrijwilligerswerk op Lesbos. Via de organisatie Because We Carry kreeg hij eind vorige week de oproep slaapzakken in te zamelen voor vluchtelingen op het Griekse eiland die dakloos zijn geraakt na de branden in kamp Moria.

Potjes verspreidde de oproep zaterdag meteen binnen de Zwolse gereformeerde bondsgemeente. „Het is een kleine moeite om hiervoor mensen te mobiliseren. Iedereen kan zien dat slaapzakken echt nodig zijn”, zei Potjes maandagochtend. Bij de Jeruzalemkerk zijn inmiddels vijftien slaapzakken ingeleverd. De actie loopt tot en met woensdagavond. Dan levert Potjes alles af bij een van de twee officiële inleverpunten in Zwolle. „Ik hoor ook dat veel mensen de slaapzakken rechtstreeks daarheen brengen.”

Because We Carry heeft in elke provincie twee inleverpunten, die elk voor maximaal 650 slaapzakken moeten zorgen. Donderdag gaat alles naar een landelijk depot, waarna de in totaal 15.600 slaapzakken volgende week maandag naar Lesbos worden gevlogen. Het benodigde aantal slaapzakken is al bijna verzameld, aldus een woordvoerder maandagochtend. „Mensen willen ongelooflijk graag geven. Daar zijn we dankbaar voor. Maar meer dan 15.600 slaapzakken kunnen we op dit moment echt niet kwijt. Sommige inleverpunten worden daarom binnenkort al gesloten. Na deze actie gaan we wel nadenken over nieuwe inzamelacties.”

De organisatie Christian Refugee Relief (CRR) is maandagnacht met een vrachtwagen met hulpgoederen naar Lesbos vertrokken. Deze bevat onder meer babyvoeding, slaapzakken, handdoeken, hygiëneproducten en medisch materiaal voor Stichting Bootvluchteling, zei woordvoerder Daniël van der Leer maandagochtend.

CRR start op korte termijn een nieuwe inzamelactie. „We hebben overleg met andere organisaties om te voorkomen dat we dingen dubbel doen. Voor ons volgende hulptransport gaan we waarschijnlijk specifiek hygiëne-items inzamelen.”