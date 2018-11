Vliegtuig Maastricht was bezig met testvlucht

Het vliegtuig dat in problemen raakte bij Maastricht Aachen Airport, was bezig met een testvlucht. Het ging om een test van een van de onderhoudsbedrijven op de luchthaven, aldus een woordvoerster van de luchthaven. Er zaten geen passagiers in en geen vracht. Slechts de piloot was aanwezig en die is ongedeerd gebleven.

De hulpdiensten waren uit voorzorg opgeroepen omdat er een melding was gekomen van een probleem. De brandweer stuurde meerdere blusvoertuigen, maar ze hoefden niet in actie te komen.

Waarschijnlijk waren er problemen met de zogeheten welvingskleppen (de flaps).