„Vliegroute doodsteek voor vliegveld Teuge”

Een van de nieuwe aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad wordt de doodsteek voor vliegveld Teuge. De belangrijke inkomsten uit parachutespringen zouden daardoor worden bedreigd, zeggen verschillende betrokken partijen maandag tegen het ANP.

De nieuwe aanvliegroute komt over het vliegveld tussen Apeldoorn en Deventer heen te liggen. Parachutespringen is dan niet meer mogelijk. Het Nationaal Paracentrum is goed voor de helft van de begroting. „Als de route zo blijft, gaan we failliet”, stelt directeur Meiltje de Groot van het vliegveld.

Opmerkelijk was dat Teuge juist was genoemd als uitwijklocatie voor kleine vliegtuigen. Die kunnen niet meer op Lelystad terecht als die luchthaven wordt opengesteld voor grotere toestellen.