Vliegende auto landt in Meerkerk

Vijfheerenlanden zoekt het hogerop. De Utrechtse gemeente krijgt een proef met de eerste vliegende auto ter wereld. „Een primeur”, juicht burgemeester Sjors Fröhlich. „Voorbarig”, reageert een raadslid.

Vijfheerenlanden heeft groen licht gegeven voor een pilot, waarbij het Nederlandse bedrijf PAL-V drie jaar testvluchten mag uitvoeren in Meerkerk. De verwachtingen zijn hooggespannen.

De PAL-V Liberty –4 meter lang, 1,70 meter hoog– is een compacte tweepersoonauto op drie wielen. Het ding kan rijden én vliegen. Pakweg 1300 kilometer op de weg, 400 kilometer door de lucht.

Op het dak van het voertuig bevinden zich inklapbare wieken, waarmee de PAL-V kan opstijgen en landen. Gewoon op Euro95. Een stuurknuppel bevindt zich onder de bestuurdersstoel.

PAL-V sleutelt al twintig jaar aan de vliegende auto, waarmee bestuurders eenvoudig files kunnen omzeilen. Acht jaar geleden voerde een prototype de eerste vlucht uit op Vliegbasis Gilze-Rijen. De testfase moet eind dit jaar worden afgerond.

Landingsbaan

PAL-V vraagt Vijfheerenlanden mee te doen met een proef. De gemeente moet daarbij drie jaar lang een start- en landingsbaan van 300 meter lengte en 30 meter breedte beschikbaar stellen. Het luchtvaartbedrijf kan met een zogenaamde TUG-ontheffing (voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik) maximaal twaalf dagen per jaar gebruikmaken van de strip. De proef moet nog planologisch worden ingepast en de veiligheid geregeld.

De certificering van de PAL-V is geslaagd, schrijft burgemeester Sjors Fröhlich aan de raad. Nou, reageert Joris Wolters van PAL-V, „we zijn bezig met de laatste fase van de certificering.” De eerste vlucht in Vijfheerenlanden verwacht hij eind volgend jaar.

Vijfheerenlanden is enthousiast. Het college heeft, vooruitlopend op instemming van de raad, alvast ingestemd met de pilot. Het college reserveert een strook grond langs de Energieweg in Meerkerk, bij hotel Tulip Inn en Starbucks.

PAL-V heeft een principebesluit nodig om aansluitend nadere onderzoeken in gang te kunnen zetten, legt Fröhlich uit. De burgemeester wrijft zich alvast in zijn handen. „Een absolute innovatie op het gebied van mobiliteit”, zegt Fröhlich. „Vijfheerenlanden krijgt hiermee een unieke en eenmalige kans zich te profileren.”

De eerste reacties in de raad zijn wisselend. Het enthousiasme van het college is „voorbarig”, reageert Wim van Dijk van VHL Lokaal. Niet alleen naamsbekendheid is belangrijk. „Gezond verstand moet zegevieren.” Eerst onderzoeken doen, dan besluiten nemen, zegt Van Dijk, die niet afwijzend tegenover de proef staat. „Wellicht kunnen we ze straks zien vliegen.”

De VVD is „enthousiast”, zegt Hanneke van der Leun. Het proces is „zorgvuldig verlopen”, de impact is „zeer beperkt.” „Goed om mee te werken aan innovatie.”

De CU weegt bij een besluit geluidshinder, veiligheid en ruimtelijke inpassing mee. „Vliegen moet veilig en verantwoord gebeuren”, benadrukt CU’er Dico Baars. „Ook met auto’s.”

Vliegende auto komt bijna los