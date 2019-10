Vlekkenkoning (93) van Meppel stoomt nog even door

Aan stoppen denkt Riender Hoolsema (93) niet. Al zestig jaar runt hij stomerij Hoolsema Textiel in de Woldstraat in Meppel. „Elke ochtend vouw ik mijn handen, uit dankbaarheid dat ik weer een dag mag meedoen.”

Hoolsema Textiel is een begrip. Zestig jaar geleden vestigde Riender Hoolsema zich als filiaalhouder van Palthe in de Woldstraat in Meppel. In 1977 ging hij zelfstandig verder, samen met zijn echtgenote Greetje.

Zij overleed twintig jaar geleden, maar aan stoppen dacht Hoolsema niet. Zes dagen in de week staat hij om zes uur op om kledingstukken te persen, te wassen of om textiel extern te laten reinigen. Hij brengt het zelf weg met de auto.

U bent nu 93. Wordt het niet eens tijd voor een welverdiend pensioen?

„Ik weet niet wat pensioen is. Zes dagen zult gij werken, staat er in de Bijbel. Nergens wordt er geschreven over pensioen. Ik hoop dat ik honderd word en tot die tijd mag werken.”

Had u niet na uw pensioengerechtigde leeftijd willen genieten. Wat van de wereld gaan zien?

„Mijn vrouw overleed twintig jaar geleden. Het plan was om met haar nog lang te genieten. Verschillende van mijn kinderen, we kregen er zes, wonen in het buitenland.

Ik kan wel stoppen, maar wat komt ervoor in de plaats? Het bejaardenhuis? Nu blijf ik bezig en het is leuk.”

Hoe kan het dat u nog zo kwiek bent?

„Ik ben elke dag in beweging. Er is altijd wat te doen. Het geheim van mijn fitheid is contact met mensen. Ik spreek dagelijks klanten en ook in de buurt ken ik veel mensen. Dat houdt mij jong. Ik ben 93 jaar, maar ik verbaas mij daar dagelijks over. Ik voel me niet oud. Ik voel mij goed tussen de jongere garde.”

U zit al zestig jaar in het textiel. Was dat gepland?

„Helemaal niet. Ik was buschauffeur, maar dat bracht te weinig geld in het laatje. Familie van mijn vrouw zag een vacature bij Palthe, als filiaalleider. Ik wilde niet, maar solliciteerde toch. Ik kreeg de baan en een opleiding.”

Waarom komen klanten nog altijd bij u?

„Vakmanschap. Je moet kwaliteit leveren. Dat mag best wat kosten. Ik zie het meteen als iemand een pak draagt dat niet goed geperst is.

Ik weet alles van textiel en ik krijg alle vlekken eruit. Ik ben de vlekkenkoning van Meppel. Met mijn 93 jaar heb ik een schat aan ervaring. Dat weten de mensen.”

