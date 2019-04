Vleeswaren en soep te zout, cakes te vet

Ondanks beloftes van de voedingsmiddelenindustrie zit er nog altijd te veel zout, suiker en verzadigd vet in onze etenswaren. Zo is de hoeveel zout in ruim vier op de tien vleesconserven (producten als knakworsten, rookworsten en ragout) te hoog, meldt het RIVM op basis van onderzoek.

In vleeswaren, zoals gebraden gehakt, grillworst, leverkaas en boterhamworst, is het zoutgehalte in 15 procent van de producten te hoog. Bij producten als soepen, bouillons en sauzen houdt drie op de tien fabrikanten zich niet aan de afspraken hierover. Het gezondheidsinstituut stelt ook vast dat drie op de tien cakes, bereid met margarine, te vet zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht de samenstelling van ruim 50.000 voedingsmiddelen op basis van gegevens in een levensmiddelendatabank.

Met de voedingsindustrie zijn al jaren geleden afspraken om de hoeveelheden suiker, vet en zout in producten terug te dringen. Deze gelden echter slechts voor een klein deel van het totaalaantal etenswaren. Volgens het RIVM zouden er voor meer producten afspraken gemaakt moeten worden. Daarbij zouden de huidige overeenkomsten strenger moeten. Lang niet alle voedingsmiddelenleveranciers hebben de afspraken om eten gezonder te maken ondertekend.