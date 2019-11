Vleesleverancier Weidenaar haalt vlees terug

Vleesleverancier Weidenaar uit Dokkum haalt per direct diverse verse rundvleesproducten uit de schappen. Tijdens een reguliere kwaliteitscontrole is de salmonellabacterie aangetroffen in een grondstof van een leverancier, daardoor kunnen deze producten mogelijk besmet zijn.

Onder ander Albert Heijn had er een aantal in de schappen liggen. Weidenaar laat donderdag weten dat het gaat om onder meer Waddenburgers, Waddengehakt, rundersaucijzen en Waddensaucijzen. Op de website is een lijst geplaatst met de specifieke producten waar het om gaat.

Het consumeren van de producten kan mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen. Weidenaar vraagt klanten de betreffende vleesproducten niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel waar ze gekocht zijn.