Vleeskuiken heeft honger en dorst

Alle bedrijven die in Nederland vleeskuikens uitbroeden, maken zich schuldig aan dierenmishandeling. Dat meldt de Volkskrant

De bijna vijfhonderd miljoen dieren die daar jaarlijks uit het ei komen lopen het risico dat ze onnodig lang zonder voedsel en water zitten. Dit blijkt uit een nog niet gepubliceerd besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat in handen is van de krant.

Het besluit volgt op een slepende rechtsgang bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, waaruit het beeld oprijst dat de Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit (NVWA) - die onder het ministerie van LNV valt - jarenlang coulant is omgegaan met de broederijen.

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, die de zaak in 2013 begon, spreekt van de grootste overwinning op de bio-industrie sinds het succesvol aanvechten van de 'plofkip'. Wel gaat Wakker Dier in beroep tegen de in hun ogen 'veel te lange termijn' van vijf jaar die de bedrijven krijgen voor het aanpassen van de broedmachines.