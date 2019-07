De Nederlandse vleeshandelaar Jan F. is opgepakt in Spanje, op verzoek van Frankrijk. Hij was daar eerder dit jaar veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor gesjoemel met paardenvlees, dat werd verkocht als rundvlees.

F. werd gearresteerd in de plaats Calp, in de buurt van Benidorm, meldt de Spaanse marechaussee, de Guardia Civil. Hij is overgedragen aan het gerechtshof in Madrid, de Audiencia Nacional. De rechters daar moeten beslissen of hij mag worden overgedragen aan Frankrijk.