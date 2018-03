Vlees- en visloos voor een week

Elke dag vlees eten is niet meer van deze tijd. Het is beter om te kiezen voor een eetpatroon waarin vlees en vis worden afgewisseld met vegetarische of plantaardige gerechten. Dat is niet alleen gezond voor lijf en leden, maar levert ook een positieve bijdrage aan het milieu. Om de vlees- en visloze manier van eten te promoten heeft de vegetarische blogger Isabel Boerdam de Nationale Week Zonder Vlees bedacht.

Van 5 tot en met 11 maart vindt deze campagneweek voor het eerst plaats. Om het vlees- en visloze eetpatroon te promoten heeft Boerdam de steun van 53 bedrijven, waaronder grote supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo en Aldi en voedselmerken als Becel, Bolletje, Bonduelle, HAK, Heinz, Honig en Iglo.

„Proberen en proeven is geloven. Want vegetarisch eten is niet saai, smakeloos of ingewikkeld. Het is een kleine moeite met een onvoorstelbaar positieve impact op mens dier en milieu”, vindt ‘hippe vegetariër’ Boerdam. Ze hoopt dat de campagneweek het voor de consument makkelijker maakt „zijn weg vinden in de vegetarische en plantaardige keuken.”

Op de website weekzondervlees.nl somt ze de milieueffecten op. „Met een dag zonder vlees bespaar je de 1476 liter water die gemiddeld nodig was geweest voor de productie van jouw dagelijkse portie vlees. En je bespaart 1600 gram CO2 uitstoot die gemiddeld nodig was geweest voor de productie van het dagelijkse portie vlees.”

Tegelijkertijd met de vleesloze week vindt in samenwerking met de Vegetariërsbond de Vegetarische Restaurantweek plaats. Die bestond al sinds 2011 en werd vier maal georganiseerd. In samenwerking met Boerdam is de week nieuw leven in geblazen. Lunchrooms, cafés, restaurants en zelfs een enkele snackbar presenteren vlees- en visloze gerechten of complete menu’s tegen een speciale prijs.