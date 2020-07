Vlammen slaan uit het dak van loods in Valthermond

In het Drentse Valthermond is een grote brand uitgebroken in een loods aan het Zuiderdiep. De brandweer is ter plaatse om de vlammen die uit het dak slaan te bestrijden. Ze waarschuwt omwonenden om uit de rook te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven.

Op foto’s op sociale media is te zien dat de brand een grote grijze rookpluim veroorzaakt die in de wijde omgeving is te zien. Wat in de loods staat is niet bekend. Volgens RTV Drenthe zou het gaan om een loods achter Top Keukens en Top Catering van zo’n 200 vierkante meter.