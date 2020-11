Vlaggen Nederlandse universiteiten halfstok om moord op leraar

De vlaggen op de gebouwen van Nederlandse universiteiten hangen maandag halfstok voor de brute moord op de Franse leraar Samuel Paty. Ook scholen staan stil bij de moord.

„De afschuwelijke moord op Samuel Paty toont helaas opnieuw aan dat we moeten blijven hameren op het enorme belang van de vrijheid van meningsuiting”, zegt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. „Een groot goed, zeker ook in het onderwijs, waar we met zijn allen pal voor moeten blijven staan. Onderwijzend personeel wereldwijd moet zonder angst of druk van buitenaf haar werk kunnen doen”, vervolgt hij.

Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven deden de oproep aan onderwijsinstellingen om stil te staan bij het belang van de vrijheid van meningsuiting. Daarmee gaven ze gehoor gaven aan een verzoek om solidariteit van hun Franse collega Jean-Michel Blanquer.

Paty werd op 16 oktober op straat onthoofd door een 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist. De leraar had in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting. De dader werd na zijn terreurdaad doodgeschoten. Ook op Franse scholen wordt Paty maandag herdacht.