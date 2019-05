Vlaggen halfstok in Westerwijtwerd

In het Groningse gehucht Westerwijtwerd, waar het epicentrum van de aardschok lag, hangen de vlaggen woensdagochtend halfstok. Ook in de tuin van Gerhard Visker, lid van de Groninger Bodem Beweging (GBB), hangt de Groningse vlag. “Dit moet echt stoppen”, klinkt het aangedaan. “De regering brengt ons nodeloos in gevaar.”

Visker werd even voor zessen wakker van een luide knal. “Het hele huis trilde en de ramen gingen heen en weer.” Voor hem is de maat nu echt vol. “Dit kan gewoon echt niet. De gaswinning moet eerder stoppen. Zo snel mogelijk.”

Ook zijn buurman Sip Woudstra lag nog te slapen toen de bodem begon te trillen. “Het was een doffe dreun. Ik zat meteen rechtop in mijn bed.” Hij wijst vanuit zijn voortuin op de scheuren in zijn buitenmuur. “Kijk dit is een nieuwe”, wijst hij. “En die. En die ook.” Woudstra had eerder al 20.000 euro schade. “We kregen maar de helft vergoed. Nu dit weer. Het is heel heftig.”