Vlaggen brandweerkazernes in regio Utrecht vanaf zondag halfstok

De brandweervlaggen bij de kazernes in de veiligheidsregio Utrecht hangen vanaf zondag halfstok vanwege de dood van een brandweerman van het korps in Den Dolder. De brandweervrijwilliger kwam zaterdag om het leven door een bedrijfsongeval.

Het slachtoffer viel in een 4 meter diepe liftschacht na een melding over wateroverlast in het complex aan de Dolderseweg in het Utrechtse dorp. Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.

De veiligheidsregio heeft melding gedaan bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het incident wordt onderzocht.

De verslagenheid onder de collega’s is groot, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hulpverleners die bij het ongeval betrokken waren, hebben nazorg gekregen.

In een verklaring laten het bestuur, de directie en de medewerkers van de veiligheidsregio Utrecht weten dat ze geschokt zijn. Ook betuigen ze hun medeleven aan de naaste familie. Nadere details over de gebeurtenis worden op dit moment niet verstrekt, staat in het bericht. Het vlagprotocol geldt tot het moment van de uitvaart.

Brandweerkorpsen uit het hele land betuigen op sociale media hun medeleven over de dood van een brandweerman in Den Dolder. Op de Facebookpagina van de brandweer Den Dolder komen honderden steunbetuigingen binnen. Ook op Twitter wordt vol afschuw gesproken over het incident. Op een foto is te zien dat bij de brandweerkazerne in Apeldoorn de vlag halfstok hangt.