Vlaardingse (25) komt om door steekpartij

Een 25-jarige vrouw uit Vlaardingen is dinsdagochtend om het leven gekomen door een steekpartij in haar woonplaats. Een 28-jarige man is kort na het incident opgepakt als verdachte. Het motief ligt volgens de politie waarschijnlijk in de relationele sfeer.

De steekpartij vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag in een woning aan de Van ’t Hoffstraat. De politie werd rond 00.30 uur gebeld. Toen agenten bij de woning aankwamen, troffen ze het slachtoffer zwaargewond aan. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Bij de arrestatie van de verdachte gebruikte de politie een taser.