Vlaamse scout buiten levensgevaar na ongeval

Het vijftienjarige meisje van een Belgische scoutinggroep dat woensdagavond ernstig gewond raakte door een aanrijding in Bergeijk is buiten levensgevaar en haar toestand is stabiel. Directeur Erwin Cools van Chiro (scouting in België) heeft dat donderdag gezegd.

Het meisje maakte deel uit van een groep van achttien leeftijdsgenoten en drie begeleiders die bezig was met een voettocht toen ze op de Wiltrijtseweg in de Brabantse grensplaats werd aangereden. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Bij het ongeluk raakte verder niemand gewond.

Volgens Cools was de groep vanuit Roosbeek in België op weg naar het kamp in Hilvarenbeek waar in totaal honderd jongeren tien dagen blijven. De leiding heeft besloten dat het kamp ondanks de tragische gebeurtenis doorgaat. Voor de scoutingleden is eventueel slachtofferhulp beschikbaar.

De politie laat weten dat de 85-jarige automobilist die de aanrijding veroorzaakte direct is gestopt. Hij was niet onder invloed van alcohol. De man is woensdagavond aangehouden maar ook weer vrijgelaten. Hij wordt donderdag nog wel verhoord als verdachte.

Over de toedracht van de aanrijding is nog niet meer bekend.