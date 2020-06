Vlaamse bussen gaan weer de grens over

Vlaamse bussen steken vanaf deze week weer de grens over. Plaatsen als Maastricht, Hulst en Breskens zijn dan weer bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit België, en omgekeerd.

De Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters zegt op haar website erg tevreden te zijn dat openbaarvervoerbedrijf De Lijn weer grensoverschrijdende ritten gaat maken. „Wonend in de Limburgse grensregio weet ik zelf hoe belangrijk deze ritten zijn voor veel grensarbeiders, scholieren maar ook voor personen die rekenen op een bus voor een familiebezoek.” Voor reizigers vanaf 12 jaar zijn mondkapjes verplicht.

Ook burgemeester Marino Keulen van Lanaken, vlak bij Maastricht, is blij dat de bussen weer de grens oversteken. „Alleen al in Lanaken zijn er 4400 grensarbeiders. Die mensen zullen heel blij zijn. Hetzelfde geldt voor het leerlingenvervoer waar ouders tot nu de kinderen met de auto naar school brachten. Er zitten in totaal ruim 1000 leerlingen uit Maastricht en omgeving in de Lanakense lagere en middelbare scholen”.