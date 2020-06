Vlaamse alcoholcontroles na terrasbezoek in Nederland

Belgen die de grens oversteken om wat te gaan drinken op een Nederlands terrasje, moeten bij terugkeer rekening houden met alcoholcontroles. De politie in West-Vlaanderen gaat zich daarop richten nu de vaste grenscontroles zijn opgeheven.

In België gaan cafés en restaurants op zijn vroegst op 8 juni open. Sinds vorige week mogen de zuiderburen weer winkelen en familie bezoeken in Nederland. Hoewel kleinere grensovergangen nog zijn afgesloten, is bijvoorbeeld de weg richting Sluis in Zeeland weer open. De politiezone Damme/Knokke-Heist laat weten te gaan focussen op alcoholcontroles. „Veel Belgen gaan de grens over om iets te drinken op de reeds geopende terrassen in Nederland, dus alcoholcontroles zijn zeker op hun plaats”, zegt een politiewoordvoerder.

Overigens is het volgens de politie vooralsnog niet veel drukker dan vorige week. Wel is maandagavond het rijbewijs ingetrokken van een bestuurder die bij een alcoholcontrole aan de grens te veel bleek te hebben gedronken.