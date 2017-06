Vitens voorziet knelpunten bij watervoorziening

Waterbedrijf Vitens voorziet bij aanhoudende hitte knelpunten in de watervoorziening. Klanten kunnen daardoor in deze zomerse periode te maken krijgen met lagere waterdruk en bruin water dat uit de kraan komt.

Het bedrijf voert aan dat door de economische groei en de droogte en warmte van de afgelopen tijd de vraag naar drinkwater in Nederland fors is gestegen. Als veel mensen tegelijkertijd de kraan open hebben staan, daalt de waterdruk, waardoor roestdeeltjes vrijkomen die het water een bruine kleur geven. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid, aldus Vitens.

Het probleem kan zich vanaf donderdag voordoen in alle regio’s waar Vitens de leverancier is. Het bedrijf zal in voorkomende gevallen een oproep doen aan de klanten om het watergebruik te spreiden. Wasjes draaien en de auto wassen kan dan beter buiten de ‘piekuren’ (7.00 - 9.00 uur en 18.00 en 20.00 uur ) gebeuren. Ook gaat het overleggen met bedrijven.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert nu gemiddeld 1 miljard liter drinkwater per dag aan 5,6 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

Het bedrijf gaat in Noordbergum (Friesland) nieuwe waterreservoirs maken om aan de toenemende vraag te voldoen. Dat werk moet in december klaar zijn.