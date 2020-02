Vissers steunen boeren bij protest in Den Haag

Vissers sluiten zich aan bij de boeren die woensdag in Den Haag gaan betogen tegen het stikstofbeleid. De vissersbond Stichting Eendracht Maakt Kracht stelt dat de vissers steeds meer in de knel komen door met name de bouw van grootschalige windmolenparken op zee.

„Voor vissers wordt het vissen op een postzegel”, aldus de stichting. „Noordzeevissers worden net als agrariërs opgeofferd voor dubieus milieu- en klimaatbeleid”. Volgens Eendracht Maakt Kracht zijn windturbines in zee zeer schadelijk. „Duizenden beschermde zeezoogdieren en gezonde vispopulaties worden voor klimaatbeleid opgeofferd.”

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) wil woensdag met ongeveer 7500 mensen demonstreren op de Koekamp, naast station Den Haag Centraal. Boeren kunnen hun tractoren parkeren op wegen in de buurt van het Malieveld.