Visser laat alternatieven voor radar Herwijnen onderzoeken

Staatssecretaris Barbara Visser laat Defensie alsnog grondig onderzoeken of er alternatieve locaties zijn voor een militaire radartoren in Herwijnen.

Dat zegde de bewindsvrouw woensdagmiddag aan de Tweede Kamer toe. De gemeente is tegen de komst van het radarstation dat een groot deel van het Nederlandse luchtruim moet bewaken. Bewoners maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van straling.

Als er een andere locatie beschikbaar is, dan komt de radar niet in het Gelderse Herwijnen, verklaarde Visser. Ze vermoedt dat het onderzoek naar een eventuele alternatieve plek over zes tot acht weken kan zijn afgerond.

Komt uit dit onderzoek geen nieuwe optie naar voren, dan zet zij de besluitvorming rond de radartoren in Herwijnen door. Via de zogeheten Rijkscoördinatieregeling kán de rijksoverheid een gemeentebestuur overrulen.

Volgens Visser is deze route in Herwijnen nodig omdat de nationale veiligheid in het geding is. De huidige radartoren in Nieuw-Milligen is veertig jaar oud en hard aan vervanging toe.

Ze bezwoer de Kamer dat het passeren van het gemeentebestuur niet betekent dat Defensie regelgeving omtrent milieu en gezondheid aan de kant schuift. TNO doet momenteel onderzoek naar de cumulatieve gezondheidseffecten van het stralingsniveau in en rond Herwijnen. „Als daar uit komt dat er gezondheidsriciso’s zijn, moeten we stoppen.”

Visser, die vorige week langs is geweest in Herwijnen, erkende dat er tot nu toe veel mis is gegaan in de manier waarop de besluitvorming over de radartoren naar de plaatselijke bevolking is gecommuniceerd.