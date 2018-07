Vissen gered uit Strijpse Beek

In het Brabantse Oploo hebben medewerkers van het waterschap Aa en Maas duizend vissen gered uit de Strijpse Beek en overgebracht naar de Maas bij Sambeek. Ook andere waterdiertjes als salamanders en slakken zijn gered.

Delen van de beek tussen Westerbeek en Sint Anthonis zijn drooggevallen door de aanhoudende droogte. De vissen in de beek kregen bijna geen zuurstof meer en hapten naar adem.

Ook op andere plaatsen in Nederland wordt melding gemaakt van vissterfte of vissen in nood door zuurstofgebrek en een extreem lage waterstand in vijvers, beken en plassen. Wie veel dode vissen ziet, kan het doorgeven aan het waterschap.