Vissen dood door combinatie hitte en regen

Vissen leggen op diverse plekken in het land massaal het loodje door de combinatie van warm weer en hevige neerslag. Onder meer in Zeeland, Zuid-Holland, Limburg en Flevoland is de vissterfte hoog de afgelopen dagen. Door de weersomstandigheden ontstaat zuurstofgebrek in het water, melden diverse waterschappen. In het relatief warme water kunnen algen en schadelijke bacteriën zich snel vermenigvuldigen.

De provincie Zeeland raadt mensen af om in het Veerse Meer te gaan zwemmen bij Vrouwenpolder, omdat daar veel dode vissen en krabben zijn gevonden. Die worden opgeruimd. Waterschap Hollandse Delta heeft uit diverse plaatsen waaronder Poortugaal, Rhoon en Brielle meldingen gekregen over dode vissen in sloten. In Stein (Limburg) stierven eenden en vissen door botulisme, dat wordt veroorzaakt door een bacterie.

Ook in de Oostvaardersplassen in Flevoland is de vissterfte hoog. Waterschap Zuiderzeeland kan dat wel verklaren. „Door de extreme hitte van afgelopen week en het lage waterpeil konden algen die ‘s nachts zuurstof aan het water onttrekken zich makkelijk vermeerderen in het water.” Deze vissen blijven liggen. Binnen twee weken zijn de resten vergaan, verwacht het waterschap.