Vissen Blookerpark overwinteren bij politie

Honderden vissen die de politie uit de vijver in het Blookerpark in Huis ter Heide heeft gehaald, logeren tot het voorjaar bij de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen. De vijver in het Blookerpark is twee weken geleden leeggepompt toen in het water de fiets van de toen nog vermiste Anne Faber werd gevonden.

Volgens de Zeister Hengelaars Vereniging, die de vijver beheert, zat er snoek, brasem, stekelbaars en karper in de vijver. Alle vissen zijn met de grootst mogelijke omzichtigheid uit het water gehaald om geen sporen te beschadigen. Ze zijn opgevangen in een vijver op het terrein van de Landelijke Eenheid.

De brandweer is sinds dinsdag bezig om de vijver weer te vullen. Maar vijvervissen kunnen niet in helder kraanwater leven. Het duurt een paar maanden voor de vijver weer een ‘viswaterkwaliteit’ heeft. Bovendien is het volgens de vereniging beter om de dieren in koud winterwater terug te zetten. Dat levert minder stress en minder dierenziektes op. De gemeente Zeist zaait het vernielde gazon rond de vijver opnieuw in en zal ook in het voorjaar de weggehaalde fontein terugplaatsen.