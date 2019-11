Viskotter waarschijnlijk gevonden op bodem

De vermiste vissersboot uit Urk, de UK165 Lummetje, is hoogstwaarschijnlijk gelokaliseerd met een sonar van de mijnenjager Zr. Ms Makkum. De boot is gezonken en ligt op de bodem.

Volgens de Kustwacht kunnen de duikers door het slechte weer en te hoge golven echter niet het water in om definitief de bevestiging te krijgen dat het om de boot gaat. Ook kunnen ze onder water niet zoeken naar de opvarenden. De Kustwacht hoopt dat het weer in de loop van de dag verbetert, zodat de duikers het water in kunnen.

Er waren twee mensen aan boord. Gevreesd wordt voor hun leven. Er wordt wel met boten een helikopter gezocht naar de opvarenden. Ook zoekt de politie op de stranden of er mogelijk lichamen zijn aangespoeld.

Naar de vissersboot uit Urk zijn al sinds donderdagochtend vroeg meerdere reddingsschepen op zoek.