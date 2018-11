Vis in Berkel bezwijkt door leidingbreuk

Een leidingbreuk in een persleiding bij zuivelbedrijf FrieslandCampina zorgt ervoor dat de vis in een deel van de rivier de Berkel in de Achterhoek massaal bezwijkt. In de directe omgeving van de breuk bij Lochem is vrijwel alle vis dood, aldus waterschap Rijn en IJssel.

Door de breuk stroomt eiwitrijk afvalwater in het riviertje en dat zorgt voor zuurstofproblemen bij de vissen. Er zijn al vele duizenden dode vissen uit het water gehaald. Vissers proberen de komende dagen zoveel mogelijk vis te redden en over te zetten naar schoon water.

Het waterschap werkt in het weekeinde door aan herstel van het lek. Er wordt een omleiding aangelegd in de persleiding, die ruim vier meter diep in moeilijk toegankelijk, moerassig gebied ligt. „Het is allemaal niet best”, aldus het schap.