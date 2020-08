Viruswaarheid over twee weken weer op Malieveld

Protestgroep Viruswaarheid wil weer demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De organisatie kondigt op haar Facebookpagina een protest op 23 augustus aan, gericht tegen de coronamaatregelen. Ook eist de groep „het aftreden van Feike Siebkema”. De voormalig DSM-topman Feike Sijbesma is speciaal gezant van het kabinet in de strijd tegen corona.

Viruswaarheid, die zichzelf tot voor kort Viruswaanzin noemde, stond al een paar keer eerder op het Malieveld. Enkele geplande protesten werden bovendien verboden uit angst voor ongeregeldheden en een te hoge opkomst.

Viruswaarheid vraagt „groepen die opstaan voor onze vrijheid” om de aankondiging van de demonstratie te verspreiden. Dit is onder meer gedaan door Nederland In Opstand, Nieuw Nederlands Nationalisme, de Gele Hesjes en Wij Stemmen Rechts.