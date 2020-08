Viruswaarheid doet mee met kort geding tegen mondkapjesplicht

Protestgroep Viruswaarheid heeft zich als eisende partij aangesloten bij het kort geding tegen de mondkapjesplicht in Amsterdam. Ook marktkooplui van de Albert Cuyp doen mee. Dat zegt jurist Jeroen Pols, die klager Ab Gietelink bijstaat. Gietelink, bewoner en cultureel ondernemer op de Wallen in Amsterdam, spande het kort geding tegen de gemeente maandag aan.

De marktkooplui doen mee omdat er veel minder mensen op de markt komen nu een mondkapje verplicht is. Pols verwacht dat de Amsterdamse rechtbank dinsdag of woensdag bekendmaakt wanneer de zitting plaatsvindt. De eisers noemen de verplichting om op vijf plekken in Amsterdam een mondkapje te dragen, een „fundamentele inperking van de grondrechten van bewoners, ondernemers en bezoekers”.

In Amsterdam en Rotterdam is vanaf afgelopen woensdag het dragen van een mondkapje op verschillende plekken verplicht. In Amsterdam geldt de regel onder meer op de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk. Mondkapjes zijn daar op straat en in de winkels dag en nacht verplicht. Op de markten in de Albert Cuypstraat en op Plein ’40-’45 geldt de plicht tijdens markttijden.