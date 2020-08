Viruswaanzin verandert naam in Viruswaarheid

Viruswaanzin hanteert voortaan de naam Viruswaarheid, zo kondigt de actiegroep in haar nieuwsbrief aan. „Wij gaan vol liefde voor de waarheid”, luidt de motivatie. Ook de naam van de website van de actiegroep is inmiddels aangepast, als onderdeel van een „nieuwe fase”.

De groep zegt te ijveren voor „het behoud van een democratische rechtsstaat waarin ook onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te leiden met hun eigen overtuigingen en meningen”.

Tevens is de actiegroep een brievenactie begonnen gericht aan de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, die mondkapjes verplicht stellen op drukke plekken in die steden. In voorbeeldbrieven wordt gesteld dat de burgemeesters daarmee een ambtsmisdrijf zouden plegen, omdat de desbetreffende burgemeester „in het geheel niet over de bevoegdheid beschikt u tot het treffen van dergelijke maatregelen toestemming/opdracht te geven”.