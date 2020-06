Viruswaanzin roept mensen op zondag niet te gaan demonstreren

Betogers moeten zondag niet gaan demonstreren uit protest tegen de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand. Viruswaanzin-voorman en jurist Jeroen Pols roept mensen op thuis te blijven en niet naar het Malieveld in Den Haag te komen.

De groep die zich verzet tegen de coronaregels had een kort geding aangespannen om een verbod op de voor zondag aangekondigde demonstratie te voorkomen. Maar de rechtbank hield zaterdag vast aan het door waarnemend burgemeester Johan Remkes opgelegde verbod. Maandag volgt pas een toelichting op de uitspraak van de rechter.

„We willen geen herhaling van de rellen van vorige week en roepen mensen daarom op om niet naar het Malieveld te komen”, aldus Pols. „Met de bedreigingen die Remkes heeft uitgesproken willen we niet dat onschuldige mensen het Malieveld worden afgeblazen”, stelt hij. „Die mensen moet je niet in gevaar brengen.” Hij roept mensen op die in andere steden van plan waren te gaan demonstreren ook op thuis te blijven.

„Nederland heeft al genoeg schade geleden door de maatregelen. Wij hebben blijkbaar geen recht op een betoging en gaan er daarom ook geen energie meer in stoppen. We gaan ons richten op een andere actie waar we iedereen voor nodig hebben. We komen volgende week met meer details naar buiten.” Wat die „grote”actie inhoudt kan hij nog niet kwijt. „Maar het is geen demo. De actie is onder het motto ‘samen terug naar normaal’ maar details volgen.”

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag verbood ook vorige week een demonstratie van Viruswaanzin, waarop de groep eveneens reageerde met het aanspannen van een kort geding. Ondanks het verbod verschenen vorige zondag toch betogers op het Malieveld. Daarna ontstonden ongeregeldheden. Volgens de politie werd de betoging door „een mix van demonstranten en onruststokers” bezocht. Ongeveer vierhonderd mensen werden gearresteerd.

Remkes vreesde voor zondag opnieuw „ernstige wanordelijkheden”. Bovendien zouden de organisatoren volgens de gemeente niet bereid of in staat zijn om voor een „ordelijk verloop” te zorgen.